Trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
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9 Ekim'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Sarıkaya, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğrencinin cenazesi, bugün öğle vakti Emek Adnan Menderes Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hasköy Kent Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, X hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencimiz Zeynep Naz Sarıkaya, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Kazanın, ehliyetsiz olduğu öne sürülen E.Ş. tarafından kullanılan aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Kazadan sonra sürücü, "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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