Karamollaoğlu: ABD ile aynı çuvala girilmez
Karamollaoğlu: ABD ile aynı çuvala girilmez
Soğanda gizli tehlike
Soğanda gizli tehlike
Bakandan Çiftlik Bank açıklaması
Bakandan Çiftlik Bank açıklaması
Emrah Serbes'e bir dava daha
Emrah Serbes'e bir dava daha

Trafik kazasında ağır yaralanan şarkıcı kurtarılamadı

Denizli'de eğlence mekânlarında sahneye çıkan şarkıcı Şaban Aykan (28), 10 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trafik kazasında ağır yaralanan şarkıcı kurtarılamadı
Denizli'de eğlence mekânlarında sahneye çıkan şarkıcı Şaban Aykan (28), 10 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen 10 Şubat'ta, Pamukkale ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Seviş yönetimindeki 35 HB 1450 plakalı hafif ticari araç ile Şaban Aykan yönetimindeki 20 ZD 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Aykan, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eğlence mekânlarında 'Aykan Kutluay' ismiyle sahneye çıkan Şaban Aykan, yoğun bakımda tedavisi sürerken yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #trafik kazası #denizli #Şaban Aykan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.