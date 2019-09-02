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Trafik kazasında ölen müftü son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İlçe Müftüsü İlyas Akyazı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi

Trafik kazasında ölen müftü son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İlçe Müftüsü İlyas Akyazı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ta defnedildi.

Kendi kullandığı otomobille dün Havza Teşvikiye Kavşağı mevkisinde su kanalına düşen ve olay yerinde yaşamını yitiren Akyazı'nın cenazesi, Samsun'un Havza ilçesindeki törenin ardından Havza Belediyesine ait cenaze aracıyla Tokat'taki tarihi Ali Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi namazınına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Akyazı'nın cenazesi, Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Akyazı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #kaza #İlyas Akyazı #Havza müftüsü
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