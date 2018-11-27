İzmir'de, yolun karşısına geçerken uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanan kadın polis memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişinin sürdüğü hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Buket Keleş, tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 gündür yaşama mücadelesi veren polisin ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları, hastane önünde gözyaşı döktü.



Kaza

İzmir'de 19 Kasım'da meydana gelen kazada, Torbalı istikametine seyir halindeki S.A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı panelvan, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmek isteyen polis Buket Keleş'e (28) çarpmıştı. Ağır yaralanan polis, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Kan ve idrarından alınan numunelerde uyuşturucu hap ve esrar kullandığı tespit edilen sürücü tutuklanmıştı.