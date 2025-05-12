Trafik levhasına çarpan motosiklette can pazarı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen feci kazada, bir motosikletin trafik levhasına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Ankara Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan kazada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, motosiklette bulunan Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.