Karaman'da trafik polisi olan damat adayına, nikah töreninde meslektaşları tarafından alkol testi yapıldı

Karaman'da trafik polisi olan damat adayına, nikah töreninde meslektaşları tarafından alkol testi yapıldı.



Karaman'da görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Karaca ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Atike Kızıl, törenle hayatlarını birleştirdi.



Tören için Mümine Hatun Nikah Salonu'na gelen Karaca ve Kızıl, mutluluğa "evet" demek için nikah masasına oturdu. Bu sırada, salona giren Karaca'nın meslek arkadaşları, damat adayına alkol kontrolü yaptı. Karaca'nın arkadaşlarının bu sürprizi, salonda gülüşmelere neden oldu.

Karaca'nın üflediği alkol metrenin 0 promil göstermesinin ardından, nikah törenine devam edildi.

İmzalar atıldıktan sonra KOM Şube Müdürü İbrahim Hakkı Yücel, evlilik cüzdanını Kızıl'a teslim etti.

Nikah töreni sonunda genç çiftin meslektaşları, telsizden genç çifte mutluluk diledi.

Her zaman hatırlayabilecekleri bir gün olmasını istedikleri için 14 Şubat'ta evlendiklerini ifade eden Karaca, "Karaman'ı güzel hatırlamak istiyoruz. İnşallah bir yıl daha burada görev yapacağız. Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.