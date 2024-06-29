Trafik sigortası krizi büyüyor: TESK Başkanı'ndan sert açıklamalar

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında standardizasyonun sağlanması gerektiğine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yedek parça fiyatlarındaki artış ve araç fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak zorunlu trafik sigortası fiyatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Trafik sigortası zorunlu, ancak sigorta birliği ve sigorta acentalarının fiyatları farklılık gösteriyor. Örneğin, 4 bin 900 civarında sigorta yapılması gereken bir araca 6 ila 11 bin arası değişen fiyatlar sunuluyor. Trafik kazalarındaki hasarların artması sigorta fiyatlarını yükseltti, ancak acentaların çektiği fiyatlar bu durumu aşmış durumda. Bu nedenle bir standardizasyon sağlanmalı. Ya da zorunlu kelimesi kaldırılıp kasko gibi isteğe bağlı olmalı, ancak bu mümkün değil. Zorunlu olduğuna göre, bu fiyatlar yüksek bulunuyorsa ve vatandaş sigorta yaptıramıyorsa, devletin de katkıda bulunması gerekiyor” dedi.

TRAFİK SİGORTASI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Can ve mal güvenliği açısından zorunlu trafik sigortasının hayati önemi olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235'inin, yani yaklaşık yüzde 20'sinin sigorta poliçesi yok. Otomobillerin yüzde 6,71'inin, kamyonetlerin yüzde 11,21'inin, minibüslerin yüzde 19,45'inin, özel amaçlı taşıtların yüzde 19,06'sının, motosikletlerin ise yüzde 65'inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor.

Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte, özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosikletlerde sigorta oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum söz konusu. Geçtiğimiz yıllarda olan taksitlendirme imkanının kaldırılması ve tek çekim ödeme yapılması sigortasızlığın başlıca sebeplerinden biri. Öte yandan, sigorta fiyatı sürücünün yaşına, aracın markasına ve modeline göre değişiyor. Ayrıca, her ay yüzde 3 oranında da otomatik artış gösteriyor. Fiyatlar makul seviyeye indirilir, taksit imkanı yeniden getirilir ve her sigorta kendi masrafını karşılarsa, sigortalılık oranı artar” diye konuştu.

ARAÇLAR YAŞLI, SİGORTASIZLIK ARTIYOR

Trafikteki yaşlı araç sayısının fazlalığının da sigortasızlık konusunda etkili olduğunu belirten Palandöken, “Trafikte dolaşan araçların yaklaşık yüzde 30'unu 20 yaşın üzerindeki araçlar oluşturuyor. Bu araç sahiplerinin ise trafik sigortası yapma oranı oldukça düşük. Ortalama 10 bin lira civarında olan trafik sigortasını vatandaş fazla buluyor, 691 lira olan sigortasız araç kullanma cezasını ise buna tercih ediyor.

Ancak, araçları için bu rakamları yüksek bulan vatandaşlar, kendilerini tehlikeye attıklarını unutmamalı. Bir kazanın bedeli bunun çok üstünde olabilir. 3 milyon liralık araç sahibi 10 bin lirayı ödemekte zorlanmayabilir fakat 300 bin liralık araç sahibi bu rakamları çıkarmakta zorlanabilir. Bu sebeple, sigorta yaptırmak ulaşılabilir kılınmalı” şeklinde konuştu.