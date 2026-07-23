Trafik terörü pahalıya patladı: Arabasından inip saldırmaya kalktı, 337 bin lira ceza yedi!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin incelemeleri doğrultusunda, bir panelvan sürücüsünün trafikte ilerlerken önündeki otomobile arkadan çarptığı ve hemen ardından saldırı amacıyla aracından indiği tespit edildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza mahalline giden polis ekipleri, saldırı girişiminde bulunan sürücüyü yakaladı. Yapılan yasal işlemler sonucunda şahsa Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tam 337 bin 431 TL idari para cezası uygulandı. Kesilen yüksek miktardaki cezanın yanı sıra, şahsın ehliyetine geçici süreyle el konuldu ve söz konusu panelvan araç trafikten men edildi.

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

ABARTILI EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜYE DE AF ÇIKMADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri kapsamında, kurallara aykırı donanım kullanan bir başka sürücü daha tespit edildi. Aracında standart dışı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği yönündeki bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilgili aracı bularak durdurdu. Bu aracın sürücüsüne de Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden 6 bin 719 TL cezai işlem tatbik edildi.