Trafikte akılalmaz şov! Motosikletin üstüne uzanmanın faturası dudak uçuklattı

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki motosikletin üzerine uzanarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye 200 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletin üzerine uzanarak ilerleyen sürücü, ölümle dans ederek hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Görüntülere yansıyan bu tehlikeli yolculuk, görenlere "bu kadar da olmaz" dedirtti.

MOTORUN DEĞERİ 50 BİN, KESİLEN CEZA 200 BİN LİRA

Görüntüler üzerine trafik ekipleri harekete geçerek sürücünün kimliğini tespit etti. Yapılan işlemler sonucunda sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, akrobatik hareketler yaparak araç kullanmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 200 bin TL idari para cezası kesildi. Ceza işleminin ardından sürücünün aracı trafikten men edilerek bağlanırken, bağlanan motosikletin değerinin 50 bin lirayı geçmeyeceği öğrenildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür kural ihlallerine karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

