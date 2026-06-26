Trafikte darbedilen emekli öğretmen hayatını kaybetmişti: Giresun’da acı olayın ardından karar çıktı!

Giresun'un Keşap ilçesinde trafikte çıkan tartışma sonucunda darbedilerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un davası sonuçlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trafikte darbedilen emekli öğretmen hayatını kaybetmişti: Giresun’da acı olayın ardından karar çıktı!
Yayınlanma:

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, taraf avukatları ile hayatını kaybeden Abdullah Coşkun’un yakınları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Coşkun ailesi, sanığın işlediği suçtan ötürü en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ 11 YIL CEZA ALDI

Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen tutuklu sanık İlhan İhtiyaroğlu, mahkemedeki son savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme heyetine seslenen İhtiyaroğlu, "Yargıya güvenim sonsuz. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Sanık İlhan İhtiyaroğlu hakkında, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 16 Kasım 2025 tarihinde Keşap ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Karakoç köyü kavşağında meydana gelmişti. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından darbedildiği öne sürülen 68 yaşındaki Abdullah Coşkun, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Emekli öğretmenin cenazesi memleketi Tirebolu ilçesinde toprağa verilirken, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan İlhan İhtiyaroğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hayatını kaybeden emekli öğretmenin geçmiş yıllarda akciğer kanserine yakalandığı ve tedavi sürecinin ardından bu hastalığı yendiği öğrenildi.

İstanbul 27 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul 27 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
Doğu Perinçek'ten Kadir İnanır için taziye mesajı: ''Mertliğin, namusun ve kahramanlığın simgesiydi"Doğu Perinçek'ten Kadir İnanır için taziye mesajı: ''Mertliğin, namusun ve kahramanlığın simgesiydi"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

giresun cinayet
Günün Manşetleri
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama
Prof. Sergey Glazyev'den çarpıcı açıklamalar
NATO'nun geleceği için üç senaryo
Üretim Asya'ya kaydı, buna göre politika oluşturmalıyız
Eski ABD İstihbarat Subayı her şeyi tek tek anlattı!
LGS tercihlerinde yapay zeka dönemi başlıyor
NATO çöplüğe, Türkiye yeni dünyanın merkezine yürüyor!
DÜNYA-MER ev sahipliğinde dev konferans
Çete liderleri, tetikçiler ve finansörler kapana kısıldı!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında tarihi rekor! 26 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları Altın fiyatlarında tarihi rekor! 26 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları
Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Leyla Aydemir davasında karar çıktı!
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Depoyu dolduracaklar dikkat! 26 Haziran benzin ve motorinde son rakamlar Depoyu dolduracaklar dikkat! 26 Haziran benzin ve motorinde son rakamlar
Meteoroloji'den 26 Haziran raporu! Meteoroloji'den 26 Haziran raporu!