Trafikte darbedilen emekli öğretmen hayatını kaybetmişti: Giresun’da acı olayın ardından karar çıktı!

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, taraf avukatları ile hayatını kaybeden Abdullah Coşkun’un yakınları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Coşkun ailesi, sanığın işlediği suçtan ötürü en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ 11 YIL CEZA ALDI

Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen tutuklu sanık İlhan İhtiyaroğlu, mahkemedeki son savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme heyetine seslenen İhtiyaroğlu, "Yargıya güvenim sonsuz. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Sanık İlhan İhtiyaroğlu hakkında, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 16 Kasım 2025 tarihinde Keşap ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Karakoç köyü kavşağında meydana gelmişti. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından darbedildiği öne sürülen 68 yaşındaki Abdullah Coşkun, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Emekli öğretmenin cenazesi memleketi Tirebolu ilçesinde toprağa verilirken, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan İlhan İhtiyaroğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hayatını kaybeden emekli öğretmenin geçmiş yıllarda akciğer kanserine yakalandığı ve tedavi sürecinin ardından bu hastalığı yendiği öğrenildi.