Trafikte dehşet saçmıştı! Taksiciye saldıran magandaya rekor ceza kesildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde trafikte seyir halindeki bir taksi sürücüsünü ısrarla takip ederek önünü kesen ve araçtan inerek saldırmaya yeltenen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan tehdit ve hakaret anlarına ilişkin görüntüleri inceleyen emniyet güçleri, saldırgan sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesti.

TRAFİKTE TAKİP EDİP ÖNÜNÜ KESTİ

Avcılar ilçesinde meydana gelen olayda, bir araç sürücüsü trafikteki taksi şoförünü takibe aldı. Aracını taksinin önüne kırarak durduran şahıs, daha sonra otomobilinden inerek taksi sürücüsüne saldırmak istedi ve ağır küfürler savurarak tehditlerde bulundu. Yaşanan bu gergin anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay anına ait görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü detaylı incelemeler sonucunda, trafikte taksi sürücüsünün önünü kesen aracın sürücüsünün M.E.T. olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

180 BİN LİRA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Yakalanan araç sürücüsü M.E.T.'ye, gerçekleştirmiş olduğu trafik ihlalleri gerekçesiyle ağır yaptırımlar uygulandı. Şahsa, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddeleri uyarınca toplam 180 bin TL para cezası kesildi. Uygulanan idari para cezasının yanı sıra, olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, M.E.T.'nin ehliyetine de yine 60 gün süreyle el konuldu. Araç sürücüsü M.E.T., hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.