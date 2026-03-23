Trafikte dehşeti yaşattılar: Baba-oğula 363 bin TL ceza kesildi

Adana’da trafikte tartıştıkları otomobilin önünü kesen tır şoförü baba ile oğlu, araç sürücüsüne bıçakla saldırdı. Araç kamerasına yansıyan olay sonrası yakalanan ikiliye toplam 363 bin TL para cezası kesildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Adana’da trafikte yaşanan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Otomobilin önünü kesen tır şoförü baba ve oğlu, araç sürücüsüne dehşet yaşattı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte çıkan tartışmanın ardından tır şoförü Mehmet Necmi Z., sürücüsü ile tartıştığı otomobilin önünü kesti. Tırdan inen sürücünün oğlu Mehmetcan Z. ise elindeki bıçakla otomobile zarar verdi. Yaşananlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve oğlu, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde yakalandı. Mehmetcan Z.’in kavga sırasında kullandığı bıçak da ele geçirildi.

BABA-OĞULA 363 BİN TL CEZA

Baba ve oğluna toplam 363 bin TL para cezası kesildi. Tır sürücüsü Mehmet Necmi Z.’ya 183 bin TL, oğlu Mehmetcan Z.’ye ise 180 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca Mehmet Necmi Z.’in ehliyetine 2 ay el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Baba ve oğlunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

