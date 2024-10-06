Trafikte dev denetim! 535 bin araç ve sürücüye ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında trafik ekiplerince toplam 2 milyon 823 bin 859 aracın denetlendiğini ve bu denetimler sonucunda 535 bin 705 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, belirtilen tarihler arasında denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde çakar cihazı gibi ışıklı ya da sesli uyarı işaretleri bulunan cihazları izinsiz kullanan 259 araç tespit edilirken, hız sınırını aşan 139 bin 98 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 28 bin 470 araca, emniyet kemeri takmayan 34 bin 267 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 2 bin 836 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 925 araca işlem yapıldı. Toplamda 535 bin 705 araç ve sürücü hakkında çeşitli nedenlerden dolayı cezai işlem uygulandı.