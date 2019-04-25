İçişleri Bakanlığı 2019'u "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etti. Yaya geçidinde geçiş üstünlüğünü yayalara vermeyen sürücülere tek tek ceza kesiliyor. "Ben yol verdim" diyenlere ise kural ihlalinin olduğu görüntüler izletiliyor.

Bu görüntü Edirne'de kaydedildi. İki öğrenci yaya geçidine adımını attı. Ancak trafik canavarı öğrencileri görmezden geldi. Trafikteki temel kurallardan birini ihlal etti. Ve, cazasını ödemekten kurtulamadı.



2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı". Yaya geçitlerinde öncelik yayanın. İçişleri Bakanlığının trafik talimatı da polis ekipleri tarafından dikkatlice uygulanıyor. Ancak para cezasını kabullenen sürüceler yayalara geçiş üstünlüğü tanımıyor.



Şubat ayından bu yana Edirne'de 2 bin araç sürücüsü denetlendi. Yaya önceliğine uymayan sürücüler tespit edildi. Ve caza kesildi.



İhlallerin tamamı itiraza mahal vermemek amacıyla yaka ve araç kameralarıyla görüntülendi, kaydedildi.



Yayalara yol vermediği için durdurulan sürücülerin bazıları "Ben yayalara yol verdim" şeklinde kendini savundu.



Ancak sürücüler, kural ihlallerinin kameralar aracılığıyla tespit edildiğini görünce verilen cezayı kabullenmek zorunda kaldı.



Şubat ayından bu yana yapılan denetimlerde 2 bin araç kontrol edildi, 75 sürücüye 488 lira ceza uygulandı.





ulusal.com.tr