Trafikte kaç Togg var?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg'un, temmuz ayının toplamını geçtiğini ve yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığını açıkladı.

Trafikte kaç Togg var?
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Togg'un, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyon olduğunu vurgulayan Kacır, şunları söyledi:

- Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, Temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor.  

# togg
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