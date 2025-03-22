Trafikte korku dolu anlar: Silahlı kavga kamerada!

Kahramanmaraş'ta trafikte yaşanan tartışma silahlı ve kesici aletli kavgaya dönüştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trafikte korku dolu anlar: Silahlı kavga kamerada!
Yayınlanma: Güncellenme:

 Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde iftar saatine kısa bir süre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında trafikte başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Sürücülerden biri bagajını açarken, diğeri belinden çıkardığı tabanca ile tehditler savurdu. Bu sırada diğer sürücü de bagajından aldığı kesici aletle kendisini savunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, yaşanan gergin anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlarAkaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlarEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

silahlı kavga trafik kazası
Günün Manşetleri
İBB soruşturmasındaki gizlik tanıklar ortaya çıktı
S-400 ABD’ye mi devredilecek?
İzinsiz gösterilerde 343 kişi gözaltına alındı
Akaryakıta peş peşe zam!
Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 94 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu hakkında taşınmaz ve danışmanlık iddiaları
İmamoğlu'nun savcılığa sevk tarihi açıklandı
Nevruz'u böyle kutladı
Sokak çağrılarına sert yanıt
İsrail, Gazze'de Türk hastanesini vurdu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik! Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik!
Akaryakıta peş peşe zam! Akaryakıta peş peşe zam!
2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? 2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
A101'de 22-28 Mart haftasında büyük indirimler! A101'de 22-28 Mart haftasında büyük indirimler!
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren... Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren...