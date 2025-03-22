Trafikte korku dolu anlar: Silahlı kavga kamerada!

Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde iftar saatine kısa bir süre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında trafikte başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Sürücülerden biri bagajını açarken, diğeri belinden çıkardığı tabanca ile tehditler savurdu. Bu sırada diğer sürücü de bagajından aldığı kesici aletle kendisini savunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, yaşanan gergin anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.