Trafikte rekor ceza: Makas atıp kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı!

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü Etimesgut ilçesi Optimum AVM önünde, Sincan istikametinde meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde makas atarak ilerleyen E.E.Ş. kontrolünü kaybederek başka bir araca çarptı ve ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede sürücü E.E.Ş.'yi yakaladı. Yapılan kontrollerde şahsın sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye; makas atmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve kaza yerinden kaçmak suç maddelerinden toplam 176 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheli E.E.Ş. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi gereğince "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.