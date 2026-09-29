Trafikte rekor ceza: Makas atıp kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen ve bir araca çarparak kazaya neden olduktan sonra olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücüye rekor ceza kesildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Trafikte rekor ceza: Makas atıp kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı!
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Olay, 26 Eylül Cumartesi günü Etimesgut ilçesi Optimum AVM önünde, Sincan istikametinde meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde makas atarak ilerleyen E.E.Ş. kontrolünü kaybederek başka bir araca çarptı ve ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede sürücü E.E.Ş.'yi yakaladı. Yapılan kontrollerde şahsın sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye; makas atmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve kaza yerinden kaçmak suç maddelerinden toplam 176 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheli E.E.Ş. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi gereğince "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trafik ceza
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