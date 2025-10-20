Trafikte sabır zamanı! Onlarca noktada çalışma, bazı yollar kapalı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kara yollarında sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Açıklamada, bu bölgelerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyulması gerektiği bildirildi.

Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerde, Bolu Dağı geçişinde (Bolu Tüneli dahil) tünel portal kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle hafta içi 10.00-15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılarak sürücüler Abant Kavşağı’ndan D100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Araçlar, Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola geçiş yapabiliyor.

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 0-1. kilometrelerde deprem sonrası onarım çalışmaları sürüyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

İstanbul yönündeki Çatalca-Büyükçekmece yolunun 20-21. kilometrelerinde de üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik tek yönden devam ediyor.

Ege Bölgesi’nde, Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-38. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Biga-Lapseki-Çanakkale yolunun 7-9. kilometreleri arasında, Lapseki-Çanakkale istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması uygulanıyor ve trafik sol şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yapılan yol çalışması nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde süren toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları yüzünden Zonguldak yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler Ankara yönünden iki yönlü geçiş yapabiliyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde süren yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometreleri arasında yürütülen çalışmalarda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 54. kilometresindeki genişletme ve duvar yapım çalışmaları sebebiyle Rize yönünde trafik kontrollü olarak devam ediyor.