Trafikte silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Sürücüler arasındaki tartışma, silahların çekilmesine ve karşılıklı ateş açılmasına yol açtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trafikte silahlı kavga: 2 yaralı
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Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde, araçlarıyla seyreden E.B. ve K.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler, tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

Kavga sırasında E.B. bacağından yaralanırken, yoldan geçen başka bir araçtaki T.S. isimli kadın da kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayda T.S.'nin aracına toplamda 5 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların durumu stabil.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak K.A.'yı gözaltına aldı. E.B.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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