Trafikte tartıştığı adama pusu kurdu! 35 suç kayıtlı çete böyle çökertildi

İstanbul Üsküdar'da, trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından plakasız motosikletle gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

OTO YIKAMACIDA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 28 Mart günü saat 00.20 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi Yuvam Sokak üzerinde meydana geldi. 31 yaşındaki A.F.D., 06 plakalı BMW marka otomobiliyle bir oto yıkamacıya misafirliğe gitti. Bu sırada plakasız bir motosikletle olay yerine gelen iki kişi, A.F.D.'nin aracına silahla ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Bölgeye intikal eden polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, araca iki kurşun isabet ettiği belirlendi ve iki adet 9.19 mm çapında boş kovan ele geçirildi.

SALDIRININ NEDENİ ÇEKİCİ ŞOFÖRÜYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek failleri yakalamak için çalışma başlattı. Müşteki A.F.D., emniyette verdiği beyanda olaydan birkaç saat önce Bodrumi Cami Sokak üzerinde bir çekici şoförüyle tartıştığı bilgisini paylaştı. Bu ifadeden yola çıkan ekipler, saha çalışmalarını ve kamera görüntüsü incelemelerini bu yönde derinleştirdi. Yapılan takip sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.

Kimlik tespitlerinin ardından 3 Nisan günü şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; 15 suç kaydı bulunan 27 yaşındaki A.Y., 2 suç kaydı olan 22 yaşındaki M.C.E. ve 18 suç kaydı bulunan 25 yaşındaki E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde Ataşehir'de bir otoparkta bulunan ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çekicide de arama yapıldı. Bu aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör, 13 adet 9 mm fişek ve saldırı esnasında kullanıldığı değerlendirilen bir motosiklet kaskı ele geçiriliyor.

Gasp Büro Amirliği'nde sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan üç şüpheli, 5 Nisan günü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.Y., M.C.E. ve E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, ilerleyen günlerde işledikleri suçlardan ötürü hakim karşısına çıkacak.