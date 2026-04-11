Trafikte tartıştığı adama pusu kurdu! 35 suç kayıtlı çete böyle çökertildi

Üsküdar'da, trafikte tartıştıkları bir sürücünün park halindeki otomobiline motosikletle gelerek ateş açan şüpheliler, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Ataşehir'de gizledikleri silahlarla birlikte ele geçirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trafikte tartıştığı adama pusu kurdu! 35 suç kayıtlı çete böyle çökertildi
İstanbul Üsküdar'da, trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından plakasız motosikletle gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

OTO YIKAMACIDA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 28 Mart günü saat 00.20 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi Yuvam Sokak üzerinde meydana geldi. 31 yaşındaki A.F.D., 06 plakalı BMW marka otomobiliyle bir oto yıkamacıya misafirliğe gitti. Bu sırada plakasız bir motosikletle olay yerine gelen iki kişi, A.F.D.'nin aracına silahla ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Bölgeye intikal eden polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, araca iki kurşun isabet ettiği belirlendi ve iki adet 9.19 mm çapında boş kovan ele geçirildi.

SALDIRININ NEDENİ ÇEKİCİ ŞOFÖRÜYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek failleri yakalamak için çalışma başlattı. Müşteki A.F.D., emniyette verdiği beyanda olaydan birkaç saat önce Bodrumi Cami Sokak üzerinde bir çekici şoförüyle tartıştığı bilgisini paylaştı. Bu ifadeden yola çıkan ekipler, saha çalışmalarını ve kamera görüntüsü incelemelerini bu yönde derinleştirdi. Yapılan takip sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.

Kimlik tespitlerinin ardından 3 Nisan günü şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; 15 suç kaydı bulunan 27 yaşındaki A.Y., 2 suç kaydı olan 22 yaşındaki M.C.E. ve 18 suç kaydı bulunan 25 yaşındaki E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde Ataşehir'de bir otoparkta bulunan ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çekicide de arama yapıldı. Bu aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör, 13 adet 9 mm fişek ve saldırı esnasında kullanıldığı değerlendirilen bir motosiklet kaskı ele geçiriliyor.

Gasp Büro Amirliği'nde sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan üç şüpheli, 5 Nisan günü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.Y., M.C.E. ve E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, ilerleyen günlerde işledikleri suçlardan ötürü hakim karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüGündem
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Bakan Ersoy, Görkem Sevindik ile görüştü
Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu
MSB'ye 41 adet akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
722 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Filistinliler’e yönelik idam kararına tepki
Turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman desteği
TCMB’nin 2025 yılı bilançosu açıklandı
Kruvaziyer yolcu sayısında son 16 yılın zirvesi görüldü
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?