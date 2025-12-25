Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 6 kişiden 3’ü tutuklandı

Mersin’de trafik ışıklarında yaşanan tartışma, darp olayına dönüştü. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsüyle tartışan 6 kişi, sürücüyü darbetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler C.T., M.T., H.T., M.T., C.T. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.T., C.T. ve E.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler C.T., M.T. ve H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan darbedilen sürücü C.T.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun “Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek” maddesi uyarınca 4 bin 153 TL idari para cezası kesildiği, sürücü belgesinin de geçici olarak geri alındığı öğrenildi.