Trafikte yeni dönem: Bakan Uraloğlu 58 bin levhanın kaldırıldığını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki karayolu ağında hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerde yeknesaklık sağlamak amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Karayollarında görüntü kirliliğini ve sürücülerin algı dağınıklığını önlemeyi hedefleyen proje kapsamında toplam 58 bin 246 trafik levhası kaldırıldı.

TRAFİKTE "AZ AMA ÖZ" PRENSİBİ UYGULANDI

Bakan Uraloğlu, yapılan düzenlemenin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne dayandığını belirtti. Sürecin İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden Uraloğlu, trafik işaret levhalarının standardizasyonunda “mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesine sadık kalındığını vurguladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında yürütülen operasyonun detaylarını paylaşan Uraloğlu, çalışmaların iki aşamada gerçekleştirildiğini bildirdi. Birinci öncelik olarak belirlenen ve yıllık ortalama günlük trafiği 10 binin üzerinde olan 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yollarındaki işlemler 31 Ağustos itibarıyla bitirildi. Bu ilk etapta 19 bin 61 adet levha için düzenleme yapıldı. 1 Eylül tarihinden itibaren ise KGM Bölge Müdürlükleri tarafından kalan 53 bin 989 kilometrelik ağda çalışmalar başlatıldı.

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki yollarda büyük bir sadeleşmeye gidildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi: “Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki toplam 58 bin 246 adet levha kaldırıldı. Kaldırılan levhaların yüzde 60’ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu.”