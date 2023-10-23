Trafikteki Araç Sayısı 28 Milyonu Aştı

Türkiye'de araç sayısı her geçen gün artıyor. Araç sayısı 28 milyonu aştı.

Trafiğe eylülde 198 bin 740 aracın kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 28 milyon 183 bin 745 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 37,1'ini otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 8,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,3, minibüste yüzde 7,1 artarken kamyonette yüzde 27,0, otomobilde yüzde 17,8, motosiklette yüzde 13,4, otobüste yüzde 5,8 ve kamyonda yüzde 1,4 azaldı.

Ocak-eylül döneminde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en fazla tercih edilen ilk 3 renk, yüzde 34,8 ile gri, yüzde 27,9 ile beyaz ve yüzde 12,3 ile mavi oldu.