Traktör hırsızları yakalandı! 12 kameradan takip edildiler

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bir çiftçiye ait traktörü çalan iki şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. 12 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Traktör hırsızları yakalandı! 12 kameradan takip edildiler
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen traktör hırsızlığı, jandarma ekiplerinin kapsamlı takibi sonucu kısa sürede aydınlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.G.K’ye ait traktörün çalındığı ihbarı üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bölgede yapılan araştırmalar kapsamında 7 köy ve 3 mahallede inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Toplamda 12 farklı güvenlik kamerasından elde edilen görüntüler sayesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, hırsızlık olayını N.O. (57) ve E.O. (39) isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık sonrası bulunan traktör, gerekli işlemlerin ardından sahibi E.G.K’ye teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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