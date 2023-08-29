Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Tosya ilçesi Özboyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla sulamak için yola çıkan G.E. (78) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Hacer Kansız (65) hayatını kaybetti, sürücü G.E. ise yaralandı.

TRAKTÖR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

G.E. olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan G.E. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.