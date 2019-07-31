Trakya Çerkezköy EYT Derneği kuruldu - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Trakya Çerkezköy EYT Derneği kuruldu

Trakya Çerkezköy EYT Derneği kuruldu.



Konuyla ilgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, şu paylaşımı yaptı:



"HOŞ GELDİNİZ



TRAKYA ÇERKEZKÖY EYT DERNEGİ



Sosyal medyada paylaşımlar yaptıgı için işten atacakaları tehdidi aldıgını açıklayan arkadaşımızın önce işimiz aşımız oldugunu hatırlatalım. Ama arkadaşımız Eyt için sonuna kadar mücadele edecegini bize açıklamıştır.

Eyt için sonuna kadar mücadele edecegini açıklayan bu emekçi kardeşimizin onurlu yürüyüşüne katkıda bulunalım dün akşam Trakya- Çerkezköy EYT dernegimizin dosyasının onaylandıgını ögrendik, bugüne de Trakya daki dernegimizin mücadelemizde ki yerini aldıgını sizinle paylaşmak istedim.



Bize dayatılan mağduriyetler ve hak aramadaki onurlu yürüyüşümüze kimse engel olamayacaktır.



Hoş geldiniz



Trakya-- Çerkezköy EYT Dernegi



ADRES: G.o.p mahallesi uğur mumcu caddesi no:1 erna center kat:5 /135 Çerkezköy/Tekirdağ

Telefon

Şenol Kurt (Çerkezköy) 0.533 437 69 81

Erdal Öztürk 05437222259

Bahattin Yalçın 05325667851"



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