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Trakya da beyaza büründü

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da her yer beyaza büründü. Kartpostallık görüntüler görenlerin hem içini ısıttı hem üşüttü. Hava sıcaklığının 2 gün boyunca sıfır derecenin altında seyredeceği Trakya'da vatandaşlara buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Trakya da beyaza büründü

Kar Trakya'yı da etkisi altına aldı.

Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle Edirne,Tekirdağ ve Çanakkale beyaza büründü.

Bölgede bulunan tarihi köprüler tedbir amaçlı tarfiğe kapatıldı.

Fen İşlerine bağlı ekipler tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, gece boyu etkisini artıran kar yağışı 2 gün daha sürecek.

Hava sıcaklığı da 2 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde sıfır derecenin altına düşecek. Yetkililer vatandaşları buzlanma ve don konularında uyarıdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #trakya
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