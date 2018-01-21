Selimiye başta olamak üzre Trakya'daki camilerde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okundu, dualar edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Selimiye Camisi başta olmak üzere Trakya’daki camilerde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunup dualar edildi.



Selimiye Camisi’nde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okundu.



Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, duanın ardından yaptığı konuşmada, Fetih Suresinin faziletlerini anlatarak "Allah'ım ordumuzu muzaffer eyle, zalimlere fırsat verme." dedi.



Daha sonra cemaat, Afrin'deki operasyonun başarı ile sonuçlanması için Üzüm ile ellerini semaya açarak dualar etti.



Eski Cami ve Üç Şerefeli Camisi’nde de imamlar namaz sonrası Fetih Suresi okudu.



Kırklareli ve Tekirdağ'da da sabah namazında camilerde Fetih Suresi okundu, Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere dua edildi.