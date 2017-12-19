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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 3, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 4, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5 santimetreye ulaştı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, Demirköy ilçesinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. 

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #trakya #Meteoroloji Müdürlüğü
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