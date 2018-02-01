Verimli topraklara sahip Trakya, termik santral tehdidiyle karşı karşıya... Çerkezköy halkı bölgeye yapılmak istenen santrale tepkili. Bakanlıktan bilgilendirme için Çerkezköy'e giden yetkililer, protesto edilince toplantı yapılamadı.

Bu eşsiz bucaksız verimli alanlar, yok edilmek isteniyor. Kömürlü santral, arazileri çorak topraklara çevirecek.



Trakya halkı Çerkezköy'e yapılmak istenen kömür santraline karşı. Birçok sebepleri var.



Çevre bakanlığı yetkileri halkı bilgilendirmek için toplantı yaptı, ancak vatandaşların birçoğu yer yok gerekçesiyle salona alınmadı.



Güvenlik güçleriyle vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik çıktı.



Salonun içinde de protestolar vardı.



Yaşanan gerginlik nedeniyle bakanlık yetkilileri toplantıyı yapamadı.



Toprağın, suyun kirlenmemesi için Trakya halkı santral istemiyor.







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