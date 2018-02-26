Trakya Üniversitesinde (TÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verilecek.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verilecek.



Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, senato kararıyla akademik eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Rektör Tabakoğlu’nun paylaşımı kısa sürede yoğun paylaşım ve yorum aldı.



"Parti kur oy verelim"

Öğrencilerce Tabakoğlu’nun paylaşımına "Siz nasıl bir kralsınız", "parti kurun oy verelim", "benim yarın dersim yok, ben çarşamba gelmesem olmaz mı?", "Heykeli dikilse yüreğine beton yetmez", "Hocam artı doksanda gelen gol haberi gibi heyecan verici..." gibi yorumlar yapıldı.





