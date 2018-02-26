Kerkük'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı
Kerkük'te Türkmen bürosuna silahlı saldırı
Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi
Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi
Akdağ: Cezaların ağırlaştırılmasında mutabıkız
Akdağ: Cezaların ağırlaştırılmasında mutabıkız
Prag Büyükelçisi Bigalı: Düşünmek bile istemiyoruz
Prag Büyükelçisi Bigalı: Düşünmek bile istemiyoruz

Trakya Üniversitesi'nde okullar tatil mi? (27 Şubat Salı tatil)

Trakya Üniversitesinde (TÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verilecek.

Trakya Üniversitesi'nde okullar tatil mi? (27 Şubat Salı tatil)

Trakya Üniversitesinde (TÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verilecek.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, senato kararıyla akademik eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Rektör Tabakoğlu’nun paylaşımı kısa sürede yoğun paylaşım ve yorum aldı.

"Parti kur oy verelim"
Öğrencilerce Tabakoğlu’nun paylaşımına "Siz nasıl bir kralsınız", "parti kurun oy verelim", "benim yarın dersim yok, ben çarşamba gelmesem olmaz mı?", "Heykeli dikilse yüreğine beton yetmez",  "Hocam artı doksanda gelen gol haberi gibi heyecan verici..." gibi yorumlar yapıldı. 



Kaynak: AA
Etiketler; #trakya üniversitesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.