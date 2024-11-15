Trambüs faciası: 5 kiloluk parça küçük çocuğun kafasına düştü

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Eski Şire Pazarı civarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halindeki bir trambüsten henüz bilinmeyen bir sebeple kopan kollektör parçası, kaldırımda annesiyle yürüyen 10 yaşındaki B.K.D.'nin başına isabet etti.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. B.K.D., ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.