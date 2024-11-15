Trambüs faciası: 5 kiloluk parça küçük çocuğun kafasına düştü

Malatya'da hareket halindeki bir trambüsten kopan yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kollektör parçası, kaldırımda annesiyle yürüyen küçük bir çocuğun başına düştü. Korku dolu anların yaşandığı olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trambüs faciası: 5 kiloluk parça küçük çocuğun kafasına düştü
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Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Eski Şire Pazarı civarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halindeki bir trambüsten henüz bilinmeyen bir sebeple kopan kollektör parçası, kaldırımda annesiyle yürüyen 10 yaşındaki B.K.D.'nin başına isabet etti.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. B.K.D., ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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