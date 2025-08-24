Tramvay durağında hırsızlık! Turistin cüzdanını çalarken yakalandı

Olay, Sultanahmet Tramvay Durağı’nda meydana geldi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Zanlı, tramvaya binmek üzere olan bir turistin cüzdanını çaldığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Emniyete götürülen zanlı İ.T’nin daha önce de “hırsızlık” suçlarından kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.