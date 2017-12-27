İzmir Karşıyaka’da hizmete giren tramvay, yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Nedeni ise kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde koruyucu hiçbir önlemin alınmaması. Belediye “gözünüz tramvayda olsun” diyor ama bu da yeterli değil.

Ne korna sesi, ne de belediyenin uyarı tabelası yetmiyor… Karşıdan karşıya geçerken İzmir'in bu bölgesinde çok dikkatli olmanız gerekiyor.



İzmir’de yapımı devam eden tramvay Karşıyaka’da bir süredir hizmete girdi. Ancak gerekli tedbirlerin tamamı alınmadan.



Şehrin en kalabalık noktalarından biri olan çarşı ve iskele arasında tramvay çalışıyor. Yayalar, tramvay hattından elini kolunu sallaya sallaya geçebiliyor.



Tramvay korna çalarak kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.



Tramvay 18 Aralık günü 66 yaşındaki Afet Soyer’e çarptı. Yaşlı kadın hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ölümlü kazanın ardından “gözünüz tramvayda olsun” çalışmasına başladı.



Tedbir olarak yalnızca uyarı levhaları var. Vatandaşın tramvay hattına girmemesi için hiçbir engelin olmaması kazalara davetiye çıkarıyor.







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