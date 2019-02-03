8 Temmuz'da Çorlu’da yaşanan tren faciasında hayatını kaybedenler bir kez daha gözyaşları içinde anıldı. Çorlu Belediye Binası önünde toplanan aileler üzerlerinde kazada ölen yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giydiler, onların fotoğraflarını taşıdılar.

Çorlu’da yaşanan tren faciası Türkiye’de bütün herkesin yüreğini dağlamıştı.



Kazada hayatını yitiren aileler Çorlu Belediyesi önünde toplandı ve kaza da kaybettikleri yakınlarını andılar.



Kazada 13 yaşındaki kızı Bihter Bilgin ile iki kız kardeşini ve 5 aylık yeğeni Beren bebeği kaybeden Zeliha Bilgin Belediye Binası önünde yaptığı konuşmada kazada sorumluluğu olanlara seslendi



Tren kazasında hayatını kaybeden acılı aileler adına konuşan Bilgin konuşurken duygu dolu anlar yaşadı.



Kazanın yaşandığı günden bu yana adalet arayışında olduklarını belirten Zeliha Bilgin Siz iki kardeşinizi yan yana kara toprağa koydunuz mu? d iye sordu.



Konuşmaların ardından aileler Omurtak Caddesini trafiğe kapatarak ellerinde hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarıyla yürüyüşe geçtiler.





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