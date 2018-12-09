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Tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına fotoğraf sergisi

Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler anısına fotoğraf sergisi açıldı. Kazada yakınlarını kaybedenler sergide gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya "Kuvvetli sağanağın neden olduğu" açıklamalarına ise hâlâ tepki var.

Tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına fotoğraf sergisi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren faciasında yaşamlarını yitirenler fotoğraf sergisi ile anıldı. 

Çorlu'da bir alışveriş merkezinde açılan fotoğraf sergisinde duygu dolu anlar yaşandı. 

Tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler "Kazanın nedeni aşırı yağmurdu" açıklamalarına tepki gösterdi.

Ailesinden 14 yaşında kızı Bihter Bilgin'i, iki kız kardeşini ve beş aylık Beren bebeği tren kazasında toprağa veren Zeliha Bilgin, sergiyi Türkiye genelinde açmak istediklerini duyurdu.

Sena Köse'nin anne ve babası Gürkan ile Aysun Köse çifti ise "Kaza olmasın diye yağmur yağmasın duasına mı çıkalım" diye sordu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Tekirdağ #Çorlu
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