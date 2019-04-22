Tekirdağ Çorlu'da 25 vatandaşımızın hayatını yitirdiği, 340 vatandaşımızın yaralandığı tren faciasının mağdur aileleri, adalet arayışını sürdürüyor. Savcılığın bazı sorumlular hakkında verdiği takipsizlik kararına tepki gösteren aileler, Çorlu Adalet Sarayı önünde sessiz adalet nöbeti başlattı.

Çorlu'da 8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan tren kazasının üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 340 vatandaşımızın yaralandığı tren faciasının mağdur ailelerinin adalet mücadelesi sürüyor.



Savcılığın bazı sorumlular hakkında verdiği takipsizlik kararına tepki gösteren aileler, Çorlu Adalet Sarayı önünde sessiz adalet nöbeti başlattı. Her gün iki saatlik sessiz eylem gerçekleştiren aileler, sorumluların yargı önüne çıkmasını istiyor.



Sessiz adalet nöbeti tutan aileleri, avukatları, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul Baro Başkanları da yalnız bırakmıyor. Aileler ve aile avukatları sorumlular hakkında savcılığın vermiş olduğu “Kovuşturmaya yer yoktur“ kararına ve “objektif olamayacak kişilerin” hazırladığı bilirkişi raporlarına tepki gösterdi.



Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci, Devlet Demiryollarıyla ilişkili olan kişilerin hazırladığı bilirkişi raporlarının objektif olamayacağı görüşünde.



İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da gerçek faillerin gizlendiği görüşünde. Durakoğlu “Ulaştırma bakanı istifa etmeliydi” dedi.



Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş ise kazanın liyakatsiz atamalar ve Demir Yollarına Gerekli yatırımın yapılmaması nedeniyle meydana geldiğini düşünüyor. Bektaş, gerçek sorumluların yerine, faturanın emekçilere kesildiğini söyledi.





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