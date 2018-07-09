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Tren kazasıyla ilgili flaş gelişme

Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı' nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tren kazasıyla ilgili flaş gelişme

Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı' nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi..


Kaynak: DHA
Etiketler; #Çorlu #tren kazası
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