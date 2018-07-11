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Tren seferleri yeniden başladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında yaşanan tren kazası 24 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Kazanın yaşandığı o hatta seferler yeniden başladı.

Tren seferleri yeniden başladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında yaşanan tren kazasından sonra hatta seferler yeniden başladı.

24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası seferler durdurulmuş hem arama kurtarma çalışmaları hem de kaza tespit çalışmaları başlatılmıştı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler yeniden başladı.

Bosfor Ekspresi, Halkalı'dan yolcularını alarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket etti.

Etiketler; #Tekirdağ #Çorlu #tren kazası
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