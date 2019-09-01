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Tren vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan 2 genç yaralandı

Osmaniye'de çıktıkları tren vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan iki genç yaralandı

Tren vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan 2 genç yaralandı

Osmaniye'de çıktıkları tren vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan iki genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet B. (23) ve arkadaşı Celal S. (21), Osmaniye Tren Garı'nda bekleyen tren vagonlarından birinin üzerine çıktı. Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan iki arkadaş yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Adana'ya sevk edilen ve durumu ağır olan Ahmet B. buradan da ambulans helikopterle İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kolundan ve yüzünden yaralanan Celal S'nin ise tedavisinin Osmaniye'de sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #2 yaralı #Elektrik akımına kapıldı #osmaniye #Tren Vagonu
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