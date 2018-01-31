Dinar ilçesinde yolcu treninin çarptığı işitme engelli kız, hayatını kaybetti

Dinar ilçesinde yolcu trenin çarptığı işitme engelli kız hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Denizli seferini yapan TCDD yolcu treni, Dinar ilçesi Yaka köyü mevkisinde, rayların karşısına geçmek isteyen kısmen işitme engelli Döndü Yıldız'a çarptı.



Kazada ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaza sonrası bir süre bekleyen tren, seferine devam etti.