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Trol teknelere halk izin vermedi

Edine limanlarında avlanmak isteyen trol teknelere halk izin vermedi. Enez'de limana girmek isteyen trol tekneler, vatandaşın tepkisi üzerinde bölgeden uzaklaştı.

Trol teknelere halk izin vermedi

Trol tekneler avlanmak için, Enez'deki Saros Körfezi'ni hedef seçti. 

Tekneler limana girmek isteyince işler değişti. Enez halkı bu duruma tepki gösterdi.

Trol tekneler, balıkların yaşam alanı olan deniz diplerine zarar veriyor. Ve bölgede avlanmaları kanunen yasak.

Belediye ve güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Belediye Başkanı Özkan Günenç, teknelerin sahipleriyle görüştü.

Görüşmenin sonunda trol tekneleri, limandan ayrıldı.

Başkan Günenç, olayla ilgili açıklama yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Edine
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