Tropikal geceler Türkiye’yi sardı! Gece sıcaklığı 25 derecenin altına düşmüyor

Birgün Gazetesi’ne göre, Türkiye’de son günlerde etkisini artıran Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak ve kuru “fön” rüzgarları, sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine taşıdı. Özellikle gündüz saatlerinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, gece saatlerinde dahi 30 derecenin altına düşmeyen hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiliyor.

AKDENİZ HAVZASI DÜNYA ORTALAMASININ İKİ KATI HIZLA ISINIYOR

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, küresel ısınmanın etkilerinin Akdeniz Havzası’nda daha şiddetli hissedildiğini belirtti. Tağıl, “Akdeniz Havzası’nda sıcaklıklar küresel ortalamanın neredeyse iki katı hızla artıyor. Bu da sıcak hava dalgalarının hem şiddetini hem süresini artırıyor” dedi.

Sıcak hava dalgalarının ekosistem üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Tağıl, “Bu durum yangın riskini artırıyor, insan sağlığını tehdit ediyor ve su yoksunluğu gibi çevresel krizleri tetikliyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 80’İNDE ŞİDDETLİ ISI STRESİ YAŞANIYOR

Prof. Dr. Tağıl, sıcaklık artışının sadece gündüzle sınırlı kalmadığını, gece saatlerinde de etkili olduğunu vurguladı:

“Temmuz ayının son günlerine gündüz aşırı ısı stresi, gece ise tropikal geceler damgasını vurdu. Vücudun fazla ısıyı dışarı atamamasıyla oluşan ısı stresi, insan sağlığı açısından son derece risklidir.”

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi verilerine göre, Türkiye’nin yüzde 80’inden fazlasında hissedilen sıcaklık 32 derece ve üzeri. Batı, Güney ve Doğu Anadolu’nun birçok bölgesinde hissedilen sıcaklık 38 dereceyi aşarken, Güneydoğu Anadolu’da 46 dereceye ulaşarak “aşırı ısı stresi” yaşanıyor.

TROPİKAL GECELER İÇ ANADOLU’YA KADAR YAYILDI

Gece sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmemesi anlamına gelen “tropikal gece” etkisinin yaygınlaştığına dikkat çeken Tağıl, bu durumun iklim değişikliğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi:

“Ülkemizde tropikal gece sayısı her geçen yıl artıyor. Tropikal geceler daha önce sadece Güneydoğu’da görülürken, şimdi Güney, Batı ve İç Anadolu’da da sıkça yaşanıyor. 2024’te Batı Anadolu’da yaklaşık 40 tropikal gece yaşandı.”

Tağıl, bazı bölgelerde gece sıcaklıklarının 25 derecenin üzerinde seyrettiğini belirtirken, bu değişimin enerji talebinden tarıma kadar birçok alanda olumsuz etkiler doğurduğunu ifade etti:

“Gece sıcaklıklarının düşmemesi, uyku kalitesini bozuyor, tarım verimliliğini etkiliyor ve elektrik tüketimini artırıyor.”

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: “GECE DE SICAK GÜNDÜZ DE”

İzmir’de akşam saatlerinde serinlemek için Kordonboyu’na çıkan Emir Aksel, sıcak havadan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle anlattı:

“Gündüz ayrı gece ayrı sıcak. Klimasız çok zor. Bunaltıcı bir sıcak var ve huzursuz ediyor, ister istemez stres oluyoruz. ‘Gece olsun da rahat uyku çekelim’ artık bunu diyemiyoruz. Kliması olmayanlar için daha zorlu bir süreç. Gece hava sıcaklığı 20 derecenin üstünde.”

Bir diğer vatandaş Hasan Gülmez ise klima kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştıklarını belirtirken, şunları söyledi:

“Sıcaktan korunamayınca stres yaşıyoruz. Dolayısıyla evlerden fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Akşam saatlerinde balkona çıkıyoruz. Balkonda bile durulacak durumda değil. Gece saatlerinde tropikal dediğimiz havalar 35 derecelerde seyrediyor.”