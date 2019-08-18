Mango, ejder meyvesi, liçi, avokado... Türkiye artık bu meyvelere yabancı değil. Hatta önemli bir üretim merkezi olmaya aday. Tropikal meyvelerin yetişmesi için avantajlı konumunda olan Antalya'da, Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruldu.

Gazipaşalı çiftçiler tropikal meyve üretimine yöneldi.



Antalya'da Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruldu. Avokadodan liçiye, ejder meyvesinden çarkıfeleğe kadar 12 ürün yeni kurulan tesislerde üretliyor.



Kooperatif Başkanı Ali Yalçın, hedeflerini de sıraladı.



Üretimler yeni kurulan seralarda yapılıyor. Tropikal meyvelerin yetişmesi için avantajlı olan bölgede ürünlerin getirisi oldukça yüksek.



Üstelik ürünler tescillendi. Tropikal meyvelerden muzun iki, avokadonun tüm çeşitleri, ejder meyvesinin iki çeşidiyle passifloranın tescili alındı.



Ana hedef ise Avrupa pazarına açılmak.





ulusal.com.tr