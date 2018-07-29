Çanakkale'de "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında "Troya Açık Su Yüzme Yarışı" yapıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışta erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Nilay Erkal birinci oldu.

Yüzlercesi hep birlikte denize koştular. 5 kilometre 800 metre boyunca yüzdüler.



Çanakkale'de "2018 Troya yılı" etkinlikleri kapsamında açık su yüzme yarışı düzenlendi.



"Troya Açık Su Yüzme Yarışı" adı verilen etkinliğe yerli ve yabancı yüzlerce yüzücü katıldı.



Yarışmanın startı, Çanakkale Barbaros Mahallesindeki Yeni Kordon sahilinden verildi.



5 kilometre 800 metre uzunluğunda parkuru 1'nci tamamlamak isteyen yüzücüler kıyasıya yarıştı.



Kepez Halk Plajında sona eren yüzme yarışında erkeklerde Doğukan Ulaç birinci, Hasan Emre Musluoğlu ikinci ve Deniz Akış da üçüncü oldu.



Kadınlar kategorisinde ise birinciliği Nilay Erkal, ikinciliği Ada Sude Korkmaz, üçüncülüğü de Ruth Hatton elde etti.



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