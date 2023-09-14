Troya Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi
Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla sürüyor. Kültür Yolu Festivalleri'nin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali konserler, sergiler, tiyatrolar ve çeşitli sanat etkinlikleri ile vatandaşın ilgisini çekiyor
Troya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat etkinlikleri halkla buluşmaya devam ediyor.
Çanakkale’de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde Anadolu Hamidiye Tabyası'nda Anı Dalışı Etkinliği yapıldı.
Etkinliğe katılanlardan bazıları, profesyonel dalgıçlarla Anadolu Hamidiye Tabyası açıklarındaki Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış gerçekleştirdi. Etkinliğe özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.
Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki konser alanında ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan sahnede yer aldı.
Etkinlikler kapsamında Nedime Hanım Konağı'nın bahçesinde Çanakkale Barış Korosu sahne aldı. Kilitbahir Kalesi'nde ise Retrobüs Grubu dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.