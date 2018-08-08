Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'ndaki bir yıllık eğitimlerini tamamlayan 47 Somalili astsubay mezun oldu. Törende konuşan Somali Savunma Bakanı Muhammed ve Somali Parlamento Başkanı Şeyh Türkiye'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'ndan 47 Somalili astsubay mezun oldu.



Tören, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda yapıldı. 37'si kara, 5'i deniz, 5'i de hava kuvvetlerinden 47 Somalili astsubay diplomalarını aldı.



Mezun astsubaylar ve piyade birlikleri askeri geçit yaptı. Mezuniyet töreninde ayrıca dönem birincilerine ödüller verildi.



Törene STGK Komutanı Kurmay Albay Mehmet Yasin Kalın'ın yanı sıra, Türkiye'den Genelkurmay İstihbarat Başkanı ve Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral İrfan Özsert, Somali'den Parlamento Başkanı Muhammed Mursel Şeyh, Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed ve Somali Genelkurmay Başkanı Abdulveli Cami Gurd katıldı.



Törende konuşma yapan Kurmay Albay Kalın, Somali'deki Türk Görev Kuvveti'nin Somali ordusunu güçlendirmek amacıyla eğitim ve mezunlar vermek üzere çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Tümgeneral Özsert de Türkiye'nin Somali ordusunun eğitimi için çaba gösteren ülkelerin başında geldiğine dikkati çekti.



Somali Savunma Bakanı Muhammed ve Somali Parlamento Başkanı Şeyh ise Türkiye'nin Somali ordusuna verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



ulusal.com.tr

