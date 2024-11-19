TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en seçkin birliği olan ve kamuoyunda "bordo bereliler" olarak tanınan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, aldığı "paramedik" seviyesindeki eğitimle adeta hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor.

Mert Sagit Mert Sagit
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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 1

Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır." düsturuyla yüksek riskli ve gizli operasyonların yürütülmesini sağlıyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 2

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görev yapan profesyonel askerlerin gönüllülük esasına göre başvurduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda zorlu bir eğitim süreci gerçekleştiriliyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 3

Başarısız olanların birliğine geri döndüğü zorlu eğitim kapsamında, bu seçkin birlikte yer almak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları da test ediliyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 4

Zorlu eğitimi tamamlayan personel daha sonra belirlenen uzmanlık alanlarına göre yeni eğitimlere tabii tutuluyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 5

 Eğitimin yanında tecrübe esas

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 6

Timde yer alan tüm personel silah kullanımı, yakın dövüş, paraşüt, dalgıçlık gibi bir çok operasyonel faaliyet konusunda uzman seviyesinde özel donanım ve birikime sahip oluyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 7

Bordo bereliler her türlü iklim ve arazi şartlarında icra ettiği direkt görev ve özel keşif harekatlarıyla derin harekatın önemli bir unsuru olma özelliği taşıyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 8

Meslek hayatları boyunca kurs ve eğitimlerine devam eden bordo berelilerde tecrübe esaslı bir sistem icra ediliyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 9

Timlerdeki sıhhiye uzmanları özel eğitim alıyor

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 10

Özel Kuvvetler timine muharebe faaliyetinin dışında ekstra olarak sağlık konusunda destek sağlayan 2 sıhhiye uzmanı "paramedik" seviyesinde sağlık eğitimi alıyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 11

Sıhhiye uzmanları, Özel Kuvvetler Komutanlığına gönüllülük esasına göre başvuran astsubay ve uzman erbaşlardan niteliklerine göre seçiliyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 12

Sonrasında sıhhiye uzmanlığı eğitimlerine tabii tutulanlar arasından başarılı olan personel Özel Kuvvetler timlerinde görev almaya hak kazanıyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 13

Timlere katılan sıhhiye uzmanları belirli periyotlarla güncelleme ve tazeleme eğitimlerine meslek hayatları boyunca devam ediyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 14

Operasyon sahasında timden herhangi bir personelin yaralanması halinde ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sıhhi uzmanlar, personelin sağlık kuruluşuna sevkini sağlıyor ve sonrasında operasyon sahasına geri dönüyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 15

Özel Kuvvet timlerinde görev alan her personelin, görev esnasında üzerinde taşıdığı bireysel ilk yardım kiti bulunuyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 16

Personel taşıdığı bu malzemelerin nasıl ve hangi amaç doğrultusunda kullanılacağı konusunda da eğitim alıyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 17

Bireysel ilk yardım kiti içerisinde kanama, hava yolu ve solunum problemleri ile küçük çaplı yaralanmalara yönelik sıhhiye malzemeleri bulunuyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 18

Özel Kuvvetler timinde görev alan sıhhiye uzmanlarının çantasında ise verilen görevin niteliğine göre personel tarafından ihtiyaç duyulacak kanama kontrol malzemeleri, hava yolu açıklığını ve devamlılığını sağlamada kullanılan hava yolu ekipmanları, solunum, dolaşım, hipotermi, kafa travması, göz yaralanmaları, kırıklar ve yaşanabilecek diğer travma ve rahatsızlıklara yönelik malzemeler yer alıyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 19

 Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nde gerçekçi eğitim

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 20

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki personel her alanda sürekli eğitimlerine meslek hayatı boyunca devam ediyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 21

Bu kapsamda kurulan Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi'nde ise tim personelinin muharebe alanında yaralıya müdahale eğitimlerini en gerçekçi şartlar altında gerçekleştirmeleri maksadıyla hizmet veriliyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 22

Merkez içerisinde gerçek insan boyutlarında ve ağırlığında, insani fonksiyonların çoğunluğunu birebir yerine getirebilen gerçekçi mankenler yer alıyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 23

Bu kapsamda sıhhiye uzmanlarının, muharebe sahasında karşılaştıkları ani yaralanmalara yönelik müdahalelerinin hızlı ve doğru yapılması hedefleniyor.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 24

Muharebe alanında sıhhi müdahale eğitimleri veriliyor

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 25

Burada verilen eğitimlerde amacın muharebe sahasında gerçekleştirilen yaralanmalarda zayiatları en aza indirerek personele verilen görevin başarıyla yerine getirilmesini sağlamak olduğuna vurgu yapan bordo bereli personel, "Timlerimizde görev alan sıhhiye uzmanlarının birincil görevi muharip personel olarak timle birlikte görev almaktır. Aynı zamanda tim personeli veya müşterek görev kuvvetlerinde bulunan personelin hastalanması veya yaralanması durumunda gerekli tıbbi ve ilk müdahaleyi sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 26

Tazeleme eğitimleri meslek süresi boyunca devam ediyor

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 27

Bordo bereli personel, muharip ve sağlık konularında eğitimlerini tamamlayarak timlerde görev almaya başlayan sıhhiye uzmanlarının tazeleme eğitimi altında merkeze belirli periyotlarda tekrar gelerek eğitimlere tabii tutulmaya devam edildiğini söyledi.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 28

Muharebe alanında yaralıya sıhhi müdahale uygulamalarının sahada yaşanan taktik durum, zaman, kısıtlı malzeme ve tahliye imkanlarındaki zorluklar nedeniyle sivil sağlık öğretileriyle farklılıklar taşıdığına dikkati çeken bordo bereli personel, şöyle konuştu:

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 29

- Sivil bir ortamda yaralının olay bölgesinden hareket ettirilmeden yaralıya müdahaleye başlanması birinci öncelik olarak kabul edilmesine karşın, askeri öğretilerde bölgede riskin süreklilik arz etmesinden dolayı ikinci bir yaralanmanın önüne geçilmesi için yaralı personelin müdahale yapılmadan emniyetli bir alana çekilerek müdahalesine burada başlanması gerekmektedir.

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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 30
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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 31
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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 32
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TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler - Resim: 33
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