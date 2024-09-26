TSK'ya muvazzaf subay alınacak! Kılavuz yayımlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay temini yapılacağını duyurdu. İşte duyurunun ayrıntıları...
Yayınlanma:
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandığı belirtildi.
Buna göre, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapılacak başvurular, 13 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı