TSK'ya muvazzaf subay alınacak! Kılavuz yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay temini yapılacağını duyurdu. İşte duyurunun ayrıntıları...

Mert Sagit Mert Sagit
TSK'ya muvazzaf subay alınacak! Kılavuz yayımlandı
Yayınlanma:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandığı belirtildi.

 Buna göre, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapılacak başvurular, 13 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdiİsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

msb tsk subay
Günün Manşetleri
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
"ABD'de başka, Rusya'da başka konuşmuyoruz"
10 ülkeden acil ateşkes çağrısı
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
Gazze’de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi
S-400'ler İncirlik'te ABD kontrolünde mi bulundulacak?
FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama
Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği
Putin’den Nükleer Caydırıcılık Toplantısında kritik mesajlar
Mansur Yavaş’tan adaylık ve istifa iddialarına yanıt
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş! Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş!
Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı canlı izle! Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı canlı izle!
Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu?
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Prof. Dr. Süleyman Pampal o bölgeyi uyardı: "Büyük deprem bekliyoruz" Prof. Dr. Süleyman Pampal o bölgeyi uyardı: "Büyük deprem bekliyoruz"