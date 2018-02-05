Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
"Dün gece çok ciddi bir iddia ortaya atılmıştır"
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti

TTB yöneticisi 4 kişi daha adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin dört yöneticisi daha adliyeye getirildi.

TTB yöneticisi 4 kişi daha adliyede

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan TTB Merkez Konseyi üyeleri Raşit Tükel, Hande Arpat, Selma Güngör ve Funda Obuz, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor. 

Daha önce adliyeye getirilen TTB Merkez Konseyi üyeleri Mehmet Sezai Berber, Taner Gören, Bülent Nazım Yılmaz ve Dursun Yaşar Ulutaş'ın ise savcılık sorgusuna başlandığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında "terör örgütü propagandası" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatmış ve 11 kişi gözaltına alınmıştı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp geçen hafta adliyeye getirilmiş, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ankara Emniyet Müdürlüğü #TTB #Türk Tabipleri Birliği #Merkez Konseyi #zeytin dalı harekatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.